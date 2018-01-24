Жители Новолуганского после обстрела продолжают жить в разрушенных домах (Фото). Новости

В прифронтовом Новолуганском (Донецкая обл.) местные жители живут в разрушенных обстрелами домах, не получая помощи от государства. Об этом говорится в сюжете ТК «Украина».

Жительница Новолуганского Альбина показывает последствия обстрела. «Это прямое попадание снаряда. Каждый день все валится», – говорит она.

Жить в доме теперь невозможно, но хозяйка даже спустя месяц после обстрела не получила никакой помощи от государства. Пообещали только выплачивать по 800 грн в течение полугода.

В соседнем многоквартирном доме взрывной волной выбило стекла. Люди затянули окна полиэтиленом, а стекол ждут до сих пор. «Даже пленку не дают», – говорит жительница пострадавшего дома.

Таких пострадавших домов в поселке больше 400: выбитые окна и разбитые стены после обстрелов – и восстанавливать их никто не спешит. В местной администрации говорят, что материалов и рабочих рук не хватает, чтобы помочь всем жителям, и точную сумму ущерба назвать не могут. По словам председателя Новолуганского поселкового совета Константина Саркисова, есть необходимость в бригадах ГСЧС, и заявка уже подана. Теперь в населенном пункте ждут бригады – надо восстанавливать поврежденные окна и крыши, в первую очередь пенсионерам.

При этом бои вблизи Новолуганского не прекращаются и сейчас. Украинские военные не дают незаконным вооруженным формированиям подойти ближе к Новолуганскому и укрепляют свои позиции. Местные жители надеются, что благодаря контролю украинской армии обстрелы их поселка прекратятся, и они смогут восстановить разрушенные дома.

Как сообщалось ранее, в результате артиллерийского обстрела 18 декабря Новолуганского были повреждены более 100 жилых домов, пострадали и объекты инфраструктуры, в частности, детский садик, школа и амбулатория.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: