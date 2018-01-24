В «ЛНР» запретили приходить в «госучреждения» с телефонами с украинскими SIM-картами. Новости

В «ЛНР» запретили приходить в «госучреждения» с телефонами с украинскими SIM-картами

24.01.18 09:12dnews.dn.uaНовости

В «ЛНР» запретили проносить в «пенсионный фонд» телефоны с украинскими сим-картами. Об этом говорится в письмах, которые получили «начальники территориальных управлений ПФ». Одно из таких писем было опубликовано в соцсетях.

В письме указано, что запрет вводится согласно «распоряжению главы ЛНР».  В частности, «служащим ЛНР» запрещено «проносить в служебные помещения органов власти ЛНР, в том числе и органов ПФ, а также использовать в служебное время и/или в служебных целях средства связи с установленными SIM-картами операторов мобильной связи Украины». В перечень запрещенных попали Vodafon, Киевстар, Lifecell, Интертелеком и другие.

Также запрещено проносить в указанные помещения включенные средства связи с украинскими SIM-картами посетителям этих «госучреждений».

Отметим, что некоторые пользователи уверены в правомерности такого запрета:

  • Danil‏: «Во многих странах Европы полно компаний, которые запрещают работникам вести дела по общим операторам связи. Тут спасибо скажите Сноудену, а не Л/ДНР».

Другие уверены в абсурдности подобных мер:

  • Oleg: «Покупаешь сепарский "Феникс", включаешь на трансляцию любой стрим, вайбер, скайп – и ходишь довольный…».

Ранее сообщалось, что перед тем, как зайти в кабинет «главы ЛНР» Игоря Плотницкого, журналиста российского издания попросили в коридоре оставить все личные вещи, телефон и часы.

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