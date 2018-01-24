В законе о Донбассе есть упоминание о Минских соглашениях. Новости

В принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» вернули упоминание о Минском протоколе и Минском меморандуме, которое было в изначальной редакции автора законопроекта – президента Украины Петра Порошенко. За соответствующую поправку, вместе с остальными принятыми и озвученными с трибуны парламента секретарем Комитета ВР по национальной безопасности и обороне Иваном Винником в ходе утреннего заседания Верховной Рады Украины 18 января проголосовали 264 народных депутатов.

Перед голосованием за законопроект №7163 во втором чтении секретарь Верховной Рады Украины Андрей Парубий предоставил Ивану Виннику 5 минут выступления, в ходе которого тот под протокол зачитал «дискуссионные вопросы» по поправкам, за принятие которых в целом и проголосовали после его выступления нардепы. «В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта», – сказал Винник.

Статья 7 часть 1 в редакции законопроекта №7163 от 04.10.2017 года, поданного президентом Украины Петром Порошенко, гласит: «Во время осуществления органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно-признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений о безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины».

Винник содержание первого абзаца этой статьи в парламенте не зачитывал, а лишь зачитал второй абзац и заявил, что в соответствии с возвратом части 1 в статье 7 законопроекта №7163 будут части 2 и 3. Эта и ряд других поправок, озвученных с трибуны Верховной Рады, были учтены при голосовании за закон №7163 во втором чтении и в целом, за который проголосовали 280 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, из текста законопроекта №7163 ко второму чтению убрали упоминания о Минских договоренностях, «которые способствуют признанию самопровозглашенных республик на территории Украины». «Учитывая отмеченное, члены Комитета предложили в части первой статье 7 законопроекта слова "Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года" заменить словами "Резолюций Совета безопасности ООН, принятой в связи с российской вооруженной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях"», – уточнили в комитете. Упоминание о Минских соглашениях до этого было исключено при голосовании за законопроект №7163 в первом чтении.

По состоянию на 24 января, итоговый текст принятого закона №7163 на официальном сайте Верховной Рады не обнародован.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а принять окончательно планировали и приняли в четверг, 18 января. Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

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