Закон о Донбассе вступит в силу на следующей неделе, – Винник. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» вступит в силу на следующей неделе. Об этом в своем прогнозе в эфире телеканала «NewsOne» заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник.

«Я думаю, что в понедельник, максимум во вторник, на следующей неделе он будет полностью подписан и в середине недели опубликован, и вступит в силу. Это мой прогноз», – говорит он.

Винник также объяснил, почему принятый текст закона №7163 с включенными в него поправками до сих пор не опубликован на сайте Верховной Рады. «Не предусматривается регламентом сведенный текст до подписи председателя Верховной Рады. Комитет передаст сегодня (23 января, – ред.) подписанный текст главе парламента, и он, как обещал, после определенных формальностей подпишет и передаст в Администрацию президента, и президент сразу подпишет этот законопроект», – сказал нардеп.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а принять окончательно планировали и приняли в четверг, 18 января. Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. В принятый закон №7163 вернули упоминание о Минском протоколе и Минском меморандуме, которое было в изначальной редакции автора законопроекта – президента Украины Петра Порошенко.

19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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