Наказание после амнистии: Что включает один из законопроектов о коллаборационизме. Новости

Законопроектом №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» предусмотрено наказание за коллаборационизм после всеобщей амнистии на Донбассе. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал соавтор проекта этого закона Виталий Овчаренко.

«По сути, наш законопроект вступает [в силу] после амнистии. Мы прекрасно понимаем, что какую-то часть людей, которые сотрудничают [с оккупантом], придется амнистировать, но даже после амнистии мы должны их ограничить от занятия госдолжностей. Пусть занимаются бизнесом, есть тысячи сфер деятельности, но пусть не идут во власть», – говорит он.

По его мнению, законодательная инициатива о коллаборационизме актуальна и базируется на опыте освобожденных территорий. «Мы имеем печальный опыт в освобожденных городах, таких как Краматорск, Славянск, Северодонецк и другие. Там серия чиновников, ряд журналистов, которые сотрудничали с оккупантом, в Дружковке такие есть», – считает Овчаренко.

Он также рассказал, на кого будет распространяться закон №7425 в случае его принятия. «Он будет распространяться на людей, которые себя называют чиновниками в Донецке, которые попадут под амнистию, на пропагандистов, которые работают в СМИ на оккупированных территориях, на учителей, некоторых из врачей, ректоров, но не будет распространяться на средний и низший уровни коммунальщиков. В основном, этот законопроект расписан не для рядового состава населения, а для среднего и высшего звена», – сказал он.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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