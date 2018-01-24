Украинцы понимают необходимость компромиссов по Донбассу, но не готовы к ним, – социолог. Новости

Украинцы согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне большинство не готово. Об этом в эфире «5 канала» рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно вариантов решения конфликта на Донбассе.

«Украинцы отбрасывают крайние варианты развязывания конфликта – или мир на условиях Путина (сдаться), или силовой: по 18%. Почти 50% говорят, что готовы на компромиссы, но не на все. Дальше мы опрашивали по политической части Минских соглашений – об особом статусе, выборы на оккупированных территориях, амнистия, и еще добавили несколько политических вопросов. Оказывается, большинство украинцев все это отбрасывают», – говорит он.

По его словам, такие результаты опроса создают парадоксальную ситуацию. «Когда украинцы говорят: мы готовы к компромиссам, но не на все, а когда спрашиваешь, а вот на эти – они говорят нет, мы не готовы. Мы впервые поставили вопрос – если будет амнистия, будет ли она способствовать миру на Донбассе. Тут мнение раскалывается по региональным признакам. Значительная часть говорят, что будет способствовать», – продолжает Гарань.

Он добавил, что украинцы эмоционально не готовы к компромиссам по Донбассу. «Когда людей спрашивают, будет ли это способствовать мирному урегулированию, они говорят – будет. А когда мы ставим им вопрос, готовы ли они к этому, они говорят нет, мы не готовы. С точки зрения практичности люди думают, оно не навредит, но психологически, эмоционально они не готовы это принять», – отметил социолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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