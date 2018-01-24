Сводка из зоны АТО за 23 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки обстрелы в районе АТО не зафиксированы. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в штабе АТО.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР – 40 единиц. Украинские силовики вели огонь на донецком направлении. Применялись минометы, БМП и БТР».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. Огонь из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ велся по району села Логвиново».