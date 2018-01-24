Дипломаты должны использовать отношение украинцев к Минским соглашениям, – социолог. Новости

Украинские дипломаты должны использовать отношение населения к Минским соглашениям для отстаивания своей позиции в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе на международном уровне. Об этом в эфире «5 канала» рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно вариантов решения конфликта на востоке Украины.

«Большинство людей считают, что Минские соглашения мира на Донбасс не принесли, но это неоднозначное утверждение: с одной стороны – да, с другой стороны – нет. Они не принесли полного мира, но они предотвратили и зафиксировали состояние, когда большой войны нет. Но большинство населения говорит, что мир не принесли, и большинство против политических компромиссов, которые записаны в Минских соглашениях», – говорит он.

По его словам, общественное мнение позволяет Украине не идти на ряд компромиссов по Донбассу, которые от нее требуют западные и российские дипломаты. «Как бы это не было парадоксально, это создает возможности для украинской дипломатии и для украинских властей. Почему? Потому что, когда на нас начинает Европа или еще кто-то говорить: "Идите на переговоры с бандитами или с Россией", – всегда можно сказать: "А общественное мнение это не поддерживает". У нас есть демократия, и мы должны ее учитывать», – считает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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