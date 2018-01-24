На Донетчине из-за непогоды таксисты подняли цены. Новости

В ряде городов Донетчины службы такси подняли цены в связи с непогодой. Об этом корреспонденту РПД «Донецкие новости» сообщили диспетчеры служб такси.

Стоит отметить, что тарифы в разных службах – разные. Так, в Краматорске в одном из городских такси подняли стоимость посадки с 20 до 30 грн и увеличили цену за 1 км до 8,4 грн. В другом такси сообщили, что к стоимости проезда необходимо добавить 20 грн – вне зависимости от количества километров поездки. Есть и службы, в которых со вчерашнего дня, с 23 января, ездят по двойному тарифу.

В то же время, корреспонденту удалось найти и такси, где стоимость проезда не повышали.

В Константиновке в двух службах такси также предлагают ехать по двойному тарифу. При этом одна из диспетчеров ответила, что цены на проезд остались прежними.

В Славянске ситуация похожая: одна диспетчер сообщила о двукратном увеличении стоимости проезда, другая отметила, что цены остались на прежнем уровне.

Во всех городах диспетчеры говорят о том, что повышение связано с неблагоприятными погодными условиями.

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