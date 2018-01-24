США и Россия могут договориться о демонтаже войны на Донбассе в этом году, – политолог. Новости

На очередных переговорах специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова США и РФ могут договориться об окончании боевых действий на Донбассе и демонтаже войны. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Я думаю, что он [Волкер] увидит то, о чем уже предупредил господин Хуг, что с двух сторон наблюдается подготовка к возможным новым боевым действиям. Я бы очень хотел, чтобы в этой подготовке к новым боевым действиям действия украинских Вооруженных Сил было лишь ответом на угрозу со стороны сепаратистских вооруженных сил, а не наоборот», – говорит он.

По его мнению, цена следующей консультации Волкера с Сурковым слишком высока. «Я думаю, что эта встреча может стать последней. Нужно учитывать, что эти переговоры – это переговоры США и России между собой по поводу Украины. Украина приняла эти правила, но Украина – лишь часть вопросов. Европейцы уже продемонстрировали готовность разворачиваться к Америке спиной и начинать новый переговорный процесс с Россией о демонтаже холодной войны. Вопрос о санкциях – диетическая форма подачи этого», – продолжает Ермолаев.

Политолог считает, что между Россией и США на встрече Волкера и Суркова, которая состоится 26 января, может быть достигнута договоренность об окончании войны на Донбассе. «Для США очень важен успех на российском фронте, тем более, что есть что взаимно уступать, есть интересы большие, чем только война в Украине. Я думаю, что будет попытка сепаратного сговора России и США по украинскому вопросу. Скорей всего, по времени где-то со середины года демонтаж войны, а вот согласится ли Украина с этим – большой вопрос», – считает он.

Напомним, 23 января президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером, на которой обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что на этой неделе cпецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Донбасс. Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, планировал поехать на восток Украины, а уже 25 января провести встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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