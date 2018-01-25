Понаехавшие тут: Эксперты определили регионы с наибольшей нетерпимостью к переселенцам. Новости

Харьковская область оказалась наименее терпимой к переселенцам. Об этом говорят результаты мониторинга социальной сплоченности и конфликтной чувствительности деятельности органов власти, которые касаются внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Высокую толерантность к переселенцам продемонстрировали жители Киевской и Львовской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила автор исследования, эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Ирина Лоюк.

«Был выявлен достаточно высокий уровень нетерпимости громад относительно основных "маркеров нетерпимости". Конфликты на почве нетерпимости преимущественно проявляются в стычках и драках между разными группами с привлечением значительного количества людей. Наибольшая степень нетерпимости была выявлена в Харьковской области, наименьшая – в Киевской и Львовской областях. В этой связи должны быть реализованы кампании в регионах, которые будут нацелены на воспитание толерантности, обеспечение восприятия разноплановости и протидействие информационной агрессии», – говорится в отчете.

Отчет по результатам исследования показывает увеличение конфликтов во многих сферах общественной и экономической жизни. По мнению эксперта, это обусловлено, по большей части, отсутствием публичного диалога вокруг социально важных решений и принятия управленческих решений без учета рисков возникновения или обострения конфликтов в громаде. «Мы должны оценить все факторы, как экономические, так и социальные, которые мешают интеграции, выявить предубеждения относительно ВПЛ в каждом отдельном регионе и направить усилия на решение выявленных проблем», – отметила Лоюк.

Организаторы отметили, что мониторинг проводился путем сбора данных на всеукраинском, региональном и локальном уровнях из официальных источников (статистические данные), открытых источников и через проведение опроса разных групп населения с дальнейшим определением степени конфликтогенности.

Мероприятия по сбору и обработке данных проводились во всех регионах Украины, для презентации отчета были выбраны 9 регионов, где были собраны наиболее полные сведения (Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, Львовская, Киевская области и город Киев).

Тем не менее, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пока скептически относятся к результатам данного мониторинга. По словам начальника управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирины Калупахи, на сегодня есть несколько подобных исследования и данные в них имеют противоречивый характер. «Большинство исследований наших международных партнеров на сегодня носят спорные данные. Одни говорят о том, что в принимающих громадах позитивно относятся к переселенцам, воспринимают их как новый потенциал. Вместе с этим, есть исследования, которые дают нам информацию о том, что существуют проявления дискриминации в отношении переселенцев», – подчеркнула Калупаха.

Кроме того, в МинВОТ в прошлом году создан новый отдел по вопросам конфликтного и постконфликтного урегулирования. Его работа позволит министерству сделать свое, максимально точное исследование.

В свою очередь, заместитель министра ВОТ и ВПЛ Георгий Тука уверен, что в преимущественном большинстве те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются переселенцы, тем или иным способом можно решать на местном уровне. «Яркий пример – мэр города Мариуполя вообще не употребляет термин внутренние переселенцы. Этих людей он называет "новые мариупольцы". Казалось бы, это маленькая деталь, которая ни о чем не говорит. Но с моей точки зрения, у этого человека другая философия восприятия. Для него эти люди не "понаехавшие тут", а такие же мариупольцы, как он сам и как остальные люди. Такое же отношение и у местной власти в Покровске», – подчеркнул Тука.

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