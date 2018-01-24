В «ДНР» долги за квартплату требует несуществующая фирма, – соцсети (Фото). Новости

В «ДНР» долги за квартплату требует несуществующая фирма, – соцсети (Фото)

24.01.18 11:59dnews.dn.uaНовости

Жители неподконтрольной Макеевки получают уведомления о погашении задолженности от фирмы, которая объявила себя банкротом. Об этом сегодня, 24 января, сообщают местные жители в соцсетях. 

Администрация фирмы обещает акционные скидки всем погасившим долги до 31 марта 2018 года. 

«Погаси долг – получи скидку! Что за приколы новые? У меня в доме всем пришли уведомления от фирмы, которая объявила себя банкротом – "Макрынок-сервис" о погашении задолженности, которой у меня нет! Что это за акции – погасить долг и получить скидку?! Кому-то в карман, как обычно, деньги пойдут. Что за беспредел?», – написал автор поста. 

Макеевчане пишут, что также получали подобные уведомления, и возмущаются тем, что деньги хочет получить «не существующая в природе» фирма:

  • Алексей: «Они совсем уже о**ели?!»;
  • Катя: «Нам второй раз уже приходит, хотя дом под ОСМД с 2009 года»;
  • Alex: «У Захарченко замедлилось накопление первоначального капитала. Да и с отжатым МТС обломчик получился, на запуск мозги надо, а не труха в головах. Вот и крутится, бедный, как может»;
  • Андрей: «Если вовремя платишь – 100%, если задолженность – меньше, 90%. Просто, блин, стимулируют своевременную оплату»;
  • Кот: «Что за паника? Если у вас есть документы, подтверждающие отсутствие задолженности, пойдите и разберитесь»;
  • Станислав: «Больше делать нечего – ходить разбираться. Тем более – этой фирмы нет вообще в природе»;
  • Даша: «Нет такой уже организации, ЧП "Макрынок-сервис". Ее реорганизовали».
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