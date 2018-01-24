В «ДНР» долги за квартплату требует несуществующая фирма, – соцсети (Фото). Новости

Жители неподконтрольной Макеевки получают уведомления о погашении задолженности от фирмы, которая объявила себя банкротом. Об этом сегодня, 24 января, сообщают местные жители в соцсетях.

Администрация фирмы обещает акционные скидки всем погасившим долги до 31 марта 2018 года.

«Погаси долг – получи скидку! Что за приколы новые? У меня в доме всем пришли уведомления от фирмы, которая объявила себя банкротом – "Макрынок-сервис" о погашении задолженности, которой у меня нет! Что это за акции – погасить долг и получить скидку?! Кому-то в карман, как обычно, деньги пойдут. Что за беспредел?», – написал автор поста.

Макеевчане пишут, что также получали подобные уведомления, и возмущаются тем, что деньги хочет получить «не существующая в природе» фирма: