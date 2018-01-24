Политолог назвал сценарии влияния местных выборов в «Л/ДНР» на ситуацию в Украине. Новости

Проведение местных выборов в «ДНР» и «ЛНР», запланированных в этом году, станут определенным индикатором в ситуации по урегулированию конфликта на Донбассе и в каком направлении будет двигаться неподконтрольный регион. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Я хочу напомнить, что в так называемых "ДНР/ЛНР" запланированы выборы. Вообще – это реперная точка, потому что очередная перезагрузка сепаратистских властей "ДНР/ЛНР" только укрепит в глазах избирателей легитимность этих "республик". Это очень важно психологически, социально – как хотите», – говорит он.

По его мнению, вариантов развития событий после выборов в «ДНР» и «ЛНР» может быть несколько. «В зависимости от договоренностей США и России, в случае молчания "нормандского формата" и аннулирования нашим законом Минского формата нельзя исключать, что на место одиозных руководителей, один уже бежал, второго можно поменять на выборах, придут договороспособные, которые начнут инициировать внутренне об особом статусе в Украине, а Россия и Америка будут это поддерживать», – считает он.

Как сообщалось ранее, политолог Андрей Ермолаев также предположил, что на очередных переговорах специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова США и РФ могут договориться об окончании боевых действий на Донбассе и демонтаже войны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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