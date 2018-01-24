В Мариуполе почтили память погибших при обстреле в 2015 году (Фото). Новости

В Мариуполе почтили память погибших при обстреле в 2015 году (Фото)

24.01.18 14:11dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

В Мариуполе (Донецкая обл.) почтили память погибших при обстреле 24 января 2015 года. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В Храме Равноапостольного князя Владимира прошел молебен и панихида по усопшим. В 9:20 в микрорайоне Восточном прозвучали электросирены в память о погибших. А у памятного знака «Погибшим в необъявленной войне» собрались сотни жителей, чтобы принять участие в митинге-реквиеме. 

Фото опубликованы пресс-службой Мариупольского городского совета и пресс-службой полиции Донетчины:

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