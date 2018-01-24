На Луганщине нет проезда к 30 селам и поселкам из-за непогоды. Новости

В связи с ухудшением погодных условий, по состоянию на сегодня, 24 января, остаются проблемными ряд участков автомобильных дорог Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области на странице в Facebook.

В частности, перечисляются следующие участки автодорог: