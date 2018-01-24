На Луганщине нет проезда к 30 селам и поселкам из-за непогоды. Новости

В связи с ухудшением погодных условий, по состоянию на сегодня, 24 января, остаются проблемными ряд участков автомобильных дорог Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области на странице в Facebook.
В частности, перечисляются следующие участки автодорог:
- Старобельский р-н: отсутствует соединение с 7 населенными пунктами, а именно: Тарабаны, Лозовое, Каряшник, Светлое, Шпотино, Омельково, Веселое;
- Северодонецк и прилегающие территории: автодороги до пгт. Боровское и Сиротино (запланировано расчистки КП «Северодонецьккомунсервис»); автодорога от пгт. Боровское до с. Боброво (привлечена 1 единица снегоуборочной техники ГП «Северодонецкое ЛМГ»).
- Сватовский р-н: отсутствует соединение с 7 населенными пунктами, а именно с. Свистуновка, Майское, Райгородка, Маньковка, Коржовое, Кругловка и Преображенное.
- Новопсковский р-н: отсутствует соединение с 3 населенными пунктами, а именно с. Макартетино, с. Козлово, с. Новобелая.
- Станично-Луганский р-н: отсутствует соединение с 6 населенными пунктами, а именно с. Михайловка, с. Передельское, с. Верхнетеплое, с. Нижний Минченок, с. Верхний Минченок, с. Крепи. Занятия отменены в Богдановской средней школе.
- Попаснянский р-н: отсутствует соединение с 3 населенными пунктами, а именно с.Троицкое, с.Комышеваха-1, Николаевка.
- Белокуракинский р-н: сложная ситуация на автодорогах остается в направлении Белокуракино-Курячевка-Просторное (вблизи с. Поповка частично заснеженная дорога) и Белокуракино-Александрополь-Романовка (вблизи с. Ляшковка снежный перемет).
- Новоайдарский р-н: сложная ситуация остается в Штормовском сельском совете, а именно в 4 населенных пунктах – Спиваковский сельсовет; Трехизбенская ВГА и Бахмутовский сельсовет.
Комментарии