В Славянске борьбу со снегом возглавила женщина на танке (Фотофакт). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) продолжают расчищать снежные заносы. В том числе – на военной технике. Об этом сегодня, 24 января, сообщил на своей странице в Facebook написал местный депутат Алексей Яковленко.

Уникальный метод для себя выбрала председатель комитета микрорайона Славкурорт Любовь Ушкало, которая сама очищала улицы района от снега, сидя на танке. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Алексей Яковленко.

«В каком еще микрорайоне Славянска есть руководитель, способный управлять танком?», – написал депутат.

Он пояснил, что на фото – руководитель микрорайона Славкурорт Любовь Ушкало «во главе расчистки засыпанных улиц окраин города – микрорайон Кирпичный, Славкурорт». Также депутат отметил, что техника была предоставлена военнослужащими 95-й ОДШБр (отдельной десантной штурмовой бригады) ВСУ.

Напомним, жители Славянска сообщали о серьезных проблемах с транспортным сообщением как в городе, так и на прилегающих трассах.

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