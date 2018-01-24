На Донетчине четверо мужчин передавали в РФ информацию о силах АТО (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности государства зафиксировали очередные факты использования спецслужбами РФ социальных сетей для проведения подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что четверо жителей Донецкой области, которые входили в агентурную сеть незаконных вооруженных формирований, регулярно передавали через аккаунты в соцсетях информацию о силах антитеррористической операции. Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам из спецслужб РФ данные о дислокации и передвижениях военных подразделений, задействованных в АТО, в Краматорском и Славянском районах.

Сотрудники СБУ также установили, что информаторы администрировали антиукраинские сообщества в российских соцсетях, где размещали специально подготовленные материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у четверых информаторов компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для передачи информации и в целях антиукраинской пропаганды.

Ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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