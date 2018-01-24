Донецкий медицинский вуз-переселенец набрал студентов и расширяет клиническую базу. Новости

Донецкий национальный медицинский университет, который после начала боевых действий перебазировался из Донецка в Краматорск сейчас обучает около 5000 будущих медиков и врачей и расширяет клиническую базу. Об этом рассказал декан медицинского факультета Донецкого национального медицинского университета, переехавшего в Краматорск, Александр Герасименко.

«У нас теперь юридический адрес Красный Лиман, Лиман теперь, потому что там есть колледж, который нам принадлежит, и было проще зарегистрироваться. Сам переезд… Никто нас не эвакуировал. Приехала инициативная группа 10 человек. Я, например, приехал в Краматорск в машиностроительную академию, выделили мне одно помещение. Я пришел, у меня была пачка бумаг, авторучка и телефон, и я начал принимать документы у тех студентов, которые приехали из Донецка», – вспоминает он.

По его словам, документы от студентов-переселенцев он начал принимать с 6 января 2015 года, за месяц до начала занятий. «Мы 2 февраля начали занятия. 580 человек я принял, а потом еще мы приняли первый курс – 80 человек. Нам разрешили со 2 февраля провести набор на первый курс. Сначала у нас было около 600 студентов, сейчас на нашем факультете 1300 человек уже учатся, а всего в университете – 2700 студентов и примерно 2000 курсантов, врачей, интернов за год», – рассказывает Герасименко.

Декан вуза-переселенца также рассказал, что после переезда из Донецка Донецкий национальный медицинский университет развивается не только в Донецкой области. «Клинические базы наши есть, кроме Краматорска, в Славянске и Дружковке. И для того, чтобы развиваться, мы открыли еще два факультета – один в Мариуполе, один – в Кропивницком (до переименования – Кировоград, – ред.). Мы расширяем свою базу», – отметил он.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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