На неподконтрольные территории возвращаются пенсионеры и инвалиды, – отчет (Инфографика). Новости

Большинство жителей Донбасса, вернувшихся в свои дома на неподконтрольной территории, – это лица, не занятые на оплачиваемой работе: пенсионеры, инвалиды, женщины, находящиеся в декретном отпуске. Об этом говорится в Отчете национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами за декабрь 2017 года.

Во время проведения телефонного опроса, в ходе которого в декабре было охвачено 4014 интервьюеров-переселенцев во всех областях Украины, 579 респондентов (14%) были идентифицированы как ВПЛ, которые вернулись и проживают на временно неподконтрольной правительству территории.

Наибольшее количество вернувшихся это люди, не занятые на оплачиваемой работе: пенсионеры, лица с инвалидностью или лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – 65%. При этом доля занятых среди лиц, вернувшихся на неподконтрольный Донбасс, составляет 27%.

Оценивая свою финансовую ситуацию, 17% респондентов сообщили, что «вынуждены экономить даже на питании». По сравнению с объединенными данными, собранными в ходе телефонных и личных интервью на подконтрольной территории, наблюдается значительная разница. Доля ВПЛ, которые сообщают, что «вынуждены экономить даже на питании», на подконтрольной территории составляет 11%. Наибольшая же доля возвратившихся (38%) оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание». Кроме того, 36% лиц, вернувшихся на неподконтрольную территорию, оценивают свою финансовую ситуацию как «средств хватает на базовые потребности», тогда как на подконтрольной территории эта доля достигает 51%.

По сравнению с подконтрольной территорией, где большинство переселенцев проживают в арендованном жилье, на неподконтрольной территории 97% вернувшихся ВПЛ живут в собственных квартирах или домах. Остальные 3% опрошенных сообщают, что их дома были разрушены или повреждены в результате конфликта, из-за чего они живут с родственниками / принимающей семьей, или в арендованной квартире на неподконтрольной территории.