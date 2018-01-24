Коллаборанты в Украине: Законопроект написан не только для Донбасса. Новости

Законопроектом №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» предусмотрено наказание за коллаборационизм не только для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а на всей территории Украины. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал соавтор проекта этого закона Виталий Овчаренко.

«Он будет распространяться по всей Украине. Люди, которые поддерживают российскую оккупацию, они живут по всей Украине, не только в Донецке, Луганске, такие люди есть везде. И в Киеве. Принципиально в нашей команде было решено прописать такой пунктик, что этот закон будет распространяться на всю территорию Украины», – говорит он.

Определять степень вины коллаборационизма в законопроекте №7425 предлагают специальной комиссии при президенте Украины. «Мы прописали работу комиссии, она будет из 50 человек. Это будет общая комиссия, которая будет поделена на пять подотделов, подкомиссий. По каждому человеку эта комиссия будет рассматривать и индивидуально выносить решение. На комиссии человек сможет пояснить, почему он был вынужден сотрудничать [с оккупационными властями]», – рассказал Овчаренко.

По его словам, заседание комисий должно проходить публично. «В комиссии должны входить люди, которые имеют какой-то вес в обществе, наряду с этим любой гражданин Украины может стать членом этих комиссий. Публиковаться их решения, как мы это видим, должны на сайте президента. Заседания будут проходить публично. Каждый человек по каждому конкретному случаю сможет объяснить свое каждое конкретное действие», – добавил он.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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