Жители Донецка рассказали, дорожают ли продукты в городе (Фото). Новости

У жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка спросили, растут ли цены в городе на продукты питания?

Большинство дончан сказали, что растут:

«Да, немножко подрастают. Лук был по 12 руб. (6,32 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 24.01.18), стал 14 руб. (7,37 грн). Картошка была по 7-10 руб. (3,7-5,27 грн), сейчас гораздо дороже – 25 руб. (13 грн)»;

«Куры были 96 руб. (50,53 грн), сейчас 100 руб. (52,64 грн). И так далее. По чуть-чуть – 4, 3, 2 рубля есть»;

«Яйца, картошка дорожают»;

«Колбасы дорожают. Мясо, естественно».

Мужчина сказал, что не замечал, чтобы цены «как-то повышались». «В принципе, они сейчас все стабильны. Даже где и дешевеют», – отметил он.

Женщина выразила надежду, что продукты не будут дорожать, потому что «пенсия маленькая».

Другая дончанка отметила, что все продукты дорожают в той или иной степени, в той или иной мере.

Как сообщалось ранее, житель Донецка рассказал о ценах на продукты в супермаркете. Покупки он делал 22 января.

По материалам видеосюжета «112.Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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