Медицина прифронтовой Авдеевки: Острый кадровый голод и возврат врачей-переселенцев. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) жители страдают от катастрофической нехватки лечащих врачей, работников скорой помощи и узкопрофильных медицинских работников, но некоторые выехавшие из них возвращаются в город. Об этом рассказал заместитель главного врача Авдеевской городской больницы Виталий Сытник.

«Потери пошли – кардиолог, эндокринолог, травматолог, хирург, невропатолог. Самое обидное, что уехали, в основном, молодые кадры. Часть специалистов вернулись. В 2017 году удалось привлечь психиатра, ЛОР-врача. Вернулись анестезиолог и неонатолог – это очень узкий профиль, и мы очень рады этому. Семейный врач вернулся один. Вернулась семья – терапевт и муж хирург, молодые и перспективные», – говорит он.

Доктор говорит, что проблема не только в нехватке специалистов, но и в том, что пациенты отказываются выезжать в другие города на обследование. «Очень часто сталкиваемся с тем, что нужны консультации узких специалистов, как в Краматорске, в областном центре сейчас, тот же онколог, тот же гематолог. Больные часто отказываются – мы никуда не хотим, мы никуда не поедем, делайте здесь, но мы вторичный уровень, всего-навсего. Нам нужны областные специалисты часто», – рассказывает Сытник.

Заместитель главврача городской больницы признается, что на улучшения в медицинской сфере уже не надеется. «Не справляемся, вернее лечим по протоколу, но хотелось бы современные методики, современные подходы к лечению, чтобы они использовались. Но больные часто не хотят выезжать и обследоваться. К сожалению, это часто дорогостоящие обследования – компьютерная томография, МРТ – здесь возможности этой нет, и вряд ли будет. Ехать – это целая проблема», – добавил он.

В Авдеевке отремонтирована на деньги посольства Литвы станция скорой медицинской помощи, но даже здесь из необходимых четырех бригад набирается лишь 1,5 бригады медиков. По словам заведующего станцией скорой помощи Александра Никитина, учреждение укомплектовано транспортом и медикаментами, но не хватает медицинского персонала. «По городу существует 18 фельдшерских ставок, у нас на них работают 4 человека. Сюда никто не хочет ехать, потому что страшно пока. Три года мы в таком положении, работаем на износ. До войны четыре бригады работало, а сейчас с трудом полторы бригады, и если кто-то уходит в отпуск, то это одна бригада, а болеть – люди уже забыли, когда болели последний раз», – сказал он.

По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: