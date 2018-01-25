Зачистка Донбасса и особый статус: Правозащитники нашли связь двух законов. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» запускает механизм по реализации закона №7164 об особом статусе Донбасса. Об этом в интервью Ukrlife.TV заявила представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Вспомним еще один законопроект – №7164, он продлил по сути на год действие закона об особенном режиме управления на тех территориях. Закон о реинтеграции №7163 дополняет этот законопроект, он показывает механизм, как будет действовать закон №7164», – говорит она.

Правозащитница напомнила, что оба законопроекта №7163 и №7164 подавались в парламент в один день, и имеют связь. «Закон №7163 прописывает механизм силовой операции – условной зачистки территории Донецкой и Луганской области, после которой вступает в силу закон №7164, который устанавливает проведение выборов на той территории, рассматривает возможность введения миротворцев, а также проведение общей амнистии для всех участников вооруженного конфликта», – продолжает Павлюк.

По ее словам, закон №7164, принятый 6 октября 2017 года, которым продлено действие закона об особом статусе Донбасса на год, не будет действовать до полного выведения всех военных формирований с временно неподконтрольной территории Донецкого и Луганского регионов, но его положения вступят в силу с момента реализации закона №7163. «Как только будет очищена территория, мы будем говорить уже о вопросах амнистии. Это у нас все прописано и закреплено на год. Мы можем его не продлить, но операция по зачистке региона может пройти за этот год. Мы не знаем, как будет дальше, какие планы и стратегии. Мы должны будем выполнить закон, который, как оглашается, принят на выполнение Минских договоренностей», – отмечает она.

Среди других негативных факторов закона №7163 правозащитники отмечают значительное ужесточение пересечения линии разграничения, отсутствие механизма эвакуации гражданского населения в случае активизации боевых действий, в частности, соответствующее оснащение для этого КПВВ. «Все равно Украина для защиты своих граждан должна принимать необходимые для этого меры. Это прописывается, как в нормах международного гуманитарного права, так и в Европейской конвенции по правам человека. Эти нормы для Украины никто не отменял, но в тексте этого законопроекта не учитываются эти обязательства Украины, как государства», – сказала правозащитница.

Кроме того, по ее словам, законом №7163 предусмотрено превышение полномочий президента Украины, что нарушает нормы Конституции. «Насчет использования Вооруженных Сил. Те, полномочия, которые прописаны в этом законопроекте, они превышают полномочия, определенные Конституцией Украины. По сути, нарушает [президент в рамках этого закона], потому что Конституция все-таки находится выше по иерархии законодательных актов, выше, чем закон», – добавила Павлюк.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П. Несмотря на это, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник заявил, что закон №7163 будет подписан председателем ВР, передан на подпись президенту Украины и после его подписи вступит в силу ориентировочно на следующей неделе.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». В тот же день парламент принял в первом чтении и другой «донбасский» законопроект от президента – №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины». 10 октября 2017 года закон об особом статусе Донбасса вступил в силу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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