Признание России оккупантом на Донбассе для международного суда ничего не значит, – правозащитники. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» называет Россию оккупантом, а территории – оккупированными, но этот факт Украине еще придется доказать в международном суде. Об этом в интервью Uklife.TV рассказала представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Довольно много говорится, что Россия, наконец-то, признана страной-агрессором на законодательном уровне, но следует отметить, что с 2015 года Верховная Рада принимала заявления, в которых прямо говорила, что Россия – государство-агрессор и виновна в военных действиях на Донбассе, в частности. Но, к сожалению, не предусмотрены правовые последствия для Украины», – говорит она.

По ее словам, положения Закона Украины №7163 об оккупированных территориях для международного суда ничего не значат. «В этом случае нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, которая происходит в Крыму, поскольку в Крыму мы видим прямую агрессию – аннексию, оккупацию территории Украины, при которой Россия не отрицает, что она контролирует эти территории, то по ситуации на востоке мы не можем прямо говорить об аналогичной ситуации, поскольку РФ не действует на востоке открыто», – продолжает Павлюк.

Правозащитница подчеркнула, что квалификацию событиям на Донбассе могут дать только международные инстанции, такие как ООН и Международный суд в Гааге. «То, что Украина сказала, что Россия – государство-агрессор, это для международного уровня еще ничего не значит, и что эти территории оккупированы – тоже ничего не значит. Это надо будет еще очень долго доказывать, поэтому нужно сконцентрироваться не на политических заявлениях, а на сборе доказательств», – считает она.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а принять окончательно планировали и приняли в четверг, 18 января. Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. В принятый закон №7163 вернули упоминание о Минском протоколе и Минском меморандуме, которое было в изначальной редакции автора законопроекта – президента Украины Петра Порошенко.

19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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