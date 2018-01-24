В Покровске и Северодонецке начали печатать паспорта для неподконтрольного Донбасса, – Тука. Новости

Жителям временно неподконтрольной части Донбасса не нужно будет далеко ехать и стоять в очереди для оформления или замены украинского паспорта. Для облегчения этой процедуры было закуплено и размещено вблизи линии соприкосновения новое оборудования для печати документов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

По его словам, печатать новые паспорта смогут в Покровске (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.). Это позволит жителям неподконтрольных районов Донбасса получить документы ближе к дому и не тратить много времени на дорогу и очереди.

«Важным моментом является то, что приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, которые приближены к линии соприкосновения. Для того, чтобы люди, которые обитают на неподконтрольных территориях или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить легальные украинские документы, не углубляясь вглубь территории и не ожидая, иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов», – отметил Тука.

По его словам, это оборудование передано в указанные города и уже в этом месяце начнет работать.

Первые паспорта обещают выдать уже 26 января в Покровске, во время визита министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Вадима Черныша.

Читайте также: