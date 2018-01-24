В Покровске и Мариуполе купили 51 квартиру для ВПЛ . Новости

Государство закупило 51 квартиру в Донецкой области для предоставления во временное пользование переселенцам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила начальник управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

По ее словам, это пилотный проект министерства, который направлен на обеспечение внутреннее перемещенных граждан (ВПЛ) временным жильем. На сегодня он осуществляется в двух городах – Покровск (до переименования Красноармейск) и Мариуполь.

«В 2017 году города Покровск и Мариуполь получили субвенцию из госбюджета и выделили 50% из местного бюджета на приобретение жилья для ВПЛ. В Покровске было куплено 9 квартир и в Мариуполе было куплено 42 квартиры», – отметила Калупаха.

Как подчеркивают чиновники, это жилье будет распределено уже в текущем году между переселенцами с использованием опыта Грузии – по балльной системе. Система оценивания переселенцев так же была разработана местными органами власти указанных городов и Министерством. «Тут будут учитываться критерии уязвимости. И те ВПЛ, которые имеют наибольший критерий уязвимости, будут иметь возможность в первую очередь получить это жилье во временное пользование», – заявила Калупаха.

В министерстве уверяют, что в 2018 году уже заложены деньги на эту программу, и они будут таким же образом распределены между городами Донецкой и Луганской областей.

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