Правозащитники: В суде ООН Украина пока не заявила о прямой агрессии России на Донбассе. Новости

В международных судах разных уровней, в частности, в Международном суде ООН, есть иски от Украины, но в них нет заявлений о прямом факте агрессии Российской Федерации на территории Донбасса. Об этом в интервью Uklife.TV рассказала представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Есть иски уже на разных уровнях, например, иск в Международном суде ООН. К сожалению, там не было заявлено о прямом факте агрессии Российской Федерации на территории Украины и на востоке. Украина подавала и формулировала. Акцент делался именно на нарушении РФ Конвенции о запрещении финансирования терроризма», – говорит она.

По ее словам, в этом иске нет заявлений о прямой агрессии и участии России в вооруженном конфликте на Донбассе. «Ни о каком прямом участии на востоке Украины там не говорится. Там рассматривается вопрос финансирования, снабжения "ЛНР/ДНР" со стороны Российской Федерации. Вот эта позиция отстаивается Украиной в Международном суде ООН», – рассказала она.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. При этом в законе не приняли поправку, которой предлагалось признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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