Из плена «ДНР» освобожден еще один воин ВСУ (Фото). Новости

Сегодня, 24 января, из плена «ДНР» был освобожден солдат Вооруженных сил Украины Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложили поезиденту Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья. Первое, о чем говорили нам освобожденные украинские заложники в Горловке 27 декабря – это о судьбе других пленников, просьбе извлечь собратьев. О Романе, а также Александра Коринькове, Сергее Глондаре, Богдане Пантюшенко президент говорил с ребятами в вертолете и самолете во время дороги на Киев», – сообщила Геращенко.

Она пояснила, что на днях Порошенко помиловал «одну злодейку, чтобы овободть нашего военного. На этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других, и я верю, что очень скоро будут хорошие новости и для других семей. СБУ и мои помощники сопровождают Романа, уже завтра он сможет обнять свою маму. Все мы очень и очень счастливы сегодня», – уточнила Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Минске на первой в этом году встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны обменялись списками удерживаемых лиц. На очередной обмен пленными «ДНР» запросили 84 человека.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее сообщалось, что в украинских медицинских учреждениях остаются 46 из 73 освобожденных с неподконтрольного Донбасса пленных.

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