Сомнительный правовой режим: Правозащитники об отмене АТО на Донбассе. Новости

Вместо АТО закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» вводит новое определение правового режима, но война так и не названа войной, а в документе отсутствуют даже декларативно четки понятия о защите прав человека на Донбассе. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказала представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Фактически мы уже не будем говорить в дальнейшем об АТО. Там вводится новое понятие – меры по обеспечению территориальной безопасности и обороны Украины. Довольно сомнительный правовой режим», – говорит она.

Правозащитница отмечает, что война на Донбассе так и не названа войной в законе №7163. «С одной стороны в законопроекте говорится об агрессии, когда есть закон об обороне Украины, который четко говорит, что в случае вооруженной агрессии провозглашается военное положение в стране. Те же полномочия силовых органов, которые прописаны в законопроекте №7163, соответствуют полностью полномочиям при военном положении, но при этом война не называется войной», – продолжает Павлюк.

По ее словам, у правозащитников возникает очень много вопросам к расширению полномочий президента Украины и по защите прав человека в связи с принятым законом о Донбассе. «Даже на декларативном уровне в этом законопроекте не прописаны четкие позиции по отношению к гражданскому населению, незащищенным лицам. Например, в преамбуле есть ссылка на Женевские конвенции, и ссылка стоит только на IV Женевскую конвенцию по защите гражданского населения, при этом отбрасывается III конвенция, которая защищает права военнопленных», – отмечает она.

Среди других негативных факторов закона №7163 правозащитники отмечают значительное ужесточение пересечения линии разграничения, отсутствие механизма эвакуации гражданского населения в случае активизации боевых действий, в частности, соответствующее оснащение для этого КПВВ. «Все равно Украина для защиты своих граждан должна принимать необходимые для этого меры. Это прописывается, как в нормах международного гуманитарного права, так и в Европейской конвенции по правам человека. Эти нормы для Украины никто не отменял, но в тексте этого законопроекта не учитываются эти обязательства Украины, как государства», – сказала правозащитница.

Кроме того, по ее словам, законом №7163 предусмотрено превышение полномочий президента Украины, что нарушает нормы Конституции. «Насчет использования Вооруженных Сил. Те, полномочия, которые прописаны в этом законопроекте, они превышают полномочия, определенные Конституцией Украины. По сути, нарушает [президент в рамках этого закона], потому что Конституция все-таки находится выше по иерархии законодательных актов, выше, чем закон», – добавила Павлюк.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. При этом в законе не приняли поправку, которой предлагалось признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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