Для Ощадбанка Донецк – это Donsuki (Фотофакт). Новости

В квитанциях Ощадбанка наименование города Донецк оформлено как Donsuki. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 24 января, сообщила адвокат-переселенка Елена Прядко.

«Это какой-то капец! Коллега, адвокат с регистрацией в Донецке, сегодня прислала сообщение и фото квитанции, в которой она расписывалась при получении перевода. Ощадбанк в своих экземплярах квитанций называет Донецк DONSUKI. Как пояснила кассир, так у них в базе и она не виновата!», – написала Елена Прядко.

Фото: Facebook / Елена Прядко

Как сообщалось ранее, в квитанциях «Сбербанка России» на территории РФ Донецкая область обозначена как «Донецская» и соответственно город «Донецск»:

Фото: соцсети