Правила провоза груза через линию разграничения могут измениться в ближайшее время, – Тука . Новости

В Министерстве по вопросам ВОТ и ВПЛ обещают увеличить максимальную стоимость товаров, которые ввозятся на неподконтрольную территорию через линию разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.
Он напомнил, что до начала деятельности МинВОТ нормы перевозки грузов физическими лицами составляли 50 кг на человека. Благодаря тому, что имплементация пересечения линии соприкосновения была передана в распоряжение министерства, указом министра было изменено количество груза до 75 кг на человека и до 150 кг, если товары приобретены человеком в гуманитарно-логистических центрах, расположенных у контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Кроме того, чиновники повысили и максимальную суммарную стоимость таких товаров: до 10 тыс. грн при обычном провозе человеком через украинские КПВВ на неподконтрольную территорию, и до 10 тыс. грн при провозе товаров, приобретенных в гуманитарно-логистических центрах. Однако на сегодня есть мнение, что эту цифру пересмотрят в сторону увеличения.
«Нами увеличена максимальная стоимость таких товаров до 20 тыс. грн. Думаю, что в ближайшее время, эта сумма также будет пересмотрена в сторону увеличения, исходя из того курса национальной валюты, который вырос за последнее время», – подчеркнул Тука.
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