Большая часть переселенцев из Донбасса имеют высшее образование, – отчет (Инфографика). Новости

Более 60% переселенцев из Донбасса имеют высшее образование. Также, более 40% семей переселенцев переехали на новое место жительства с детьми. Об этом сообщается в Отчете национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) за декабрь 2017 года.

По данным опроса, проведенного среди переселенцев, почти все отметили, что они зарегистрированы в системе социальной защиты Министерства социальной политики Украины. Во время беседы выяснилось, что чаще всего люди, которые не регистрируются как ВПЛ, не нуждаются в государственной поддержке. Но, в некоторых случаях, это связано с бюрократическими препятствиями.

Кроме того, по результатам опроса, количество семей переселенцев с детьми составляет 43%, из которых две трети – имеют одного ребенка. Это больше, чем средний показатель для семей всего населения Украины (38%).

Также, доля переселенцев в возрасте 60 лет и старше почти в 1,2 раза ниже по сравнению со всем населением страны. В то же время, доля ВПЛ в возрасте до 18 лет почти в 1,4 раза выше. Кроме того, 8% семей сообщили, что в их составе есть люди с инвалидностью.

Среди всех опрошенных переселенцев, женщины составляют 58%, из которых 20% – старше 60 лет. Также, число женщин преобладает во всех возрастных группах от 18 лет и старше. Помимо этого, опрос показал, что 63% переселенцев имеют высшее образование.

В телефонном опросе, проведенном в декабре 2017 года, участвовали 4014 семей ВПЛ из всех областей Украины.

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