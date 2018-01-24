Самодостаточность переселенцев и интеграция: В МинВОТ определились с курсом . Новости

В Министерстве по вопросам ВОТ и ВПЛ определились с приоритетами работы до 2020 года. Главные направления – финансовая независимость переселенцев и учет интересов принимающих громад. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила начальник управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

По ее словам, в ноябре прошлого года был утвержден документ «Стратегия интеграции ВПЛ и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года». Целью принятия стратегии является социально-экономическая интеграция, повышение самодостаточности переселенцев, учет интересов принимающих громад при социально-экономической интеграции ВПЛ.

Кроме того, важными элементами являются:

налаживание эффективного взаимодействия ВПЛ с принимающими громадами;

сокращение продолжающегося внутреннего перемещения, которое связано с тем, что переселенцы постоянно ищут место, где им будет лучше и перемещаются из одного города в другой;

устранение любых проявлений дискриминации по отношению к ВПЛ.

«Реализация стратегических целей позволит, во-первых, учесть потребности переселенцев в разработке региональных и местных программ. Также позволит включить ВПЛ в реестр территориальных громад, что даст им право принимать участие в местных выборах. К тому же позволит вести учтет ВПЛ во время распределения медицинской и образовательной субвенции и будет гарантировать выплату пенсионных и социальных выплат», – подчеркнула Калупаха.

Стратегия была принята и сейчас чиновники работают над разработкой плана мероприятий, необходимых для ее реализации.

Тем не менее, в министерстве напоминают, что уже есть первые результаты работы в этом направлении – это повышение суммы социальных выплат. «В рамках реализации уже есть достижения. Правительство повысило денежную помощь переселенцам на оплату услуг ЖКХ. То есть, лица, которые получают пенсии и дети, будут получать 1000 грн. Размер суммарной помощи семьям увеличен до 3 тыс. грн, и до 5 тысяч – суммарная помощь многодетным семьям», – отметила чиновница.

По ее словам, в рамках программы планируется поддержка малого бизнеса ВПЛ, переквалификация и переподготовка переселенцев, создание новых рабочих мест и многое другое.

Как сообщалось ранее, 17 января Кабмин принял постановление, которым повышается размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.

Напомним, до этого повышения помощь назначалась на семью и выплачивалась каждому из ее членов, в частности, для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, дети) – 884 грн на одного человека (с января – 1000 грн). При этом суммарно на семью переселенцев помощь не могла превышать 2400 грн (с января – 3000 грн, а для многодетных семей – 5000 грн).

Также в сентябре 2017 года увеличен общий размер адресной помощи лишь для семей, в составе которой есть лицо или ребенок с инвалидностью: теперь суммарно на семью – до 3400 грн (т. к. помощь лицам с инвалидностью привязана к размеру прожиточного минимума).

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