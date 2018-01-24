Не возродился: Обещанных 80 тыс. SIM-карт «Феникса» в продаже в Донецке не найти. Новости

В неподконтрольных Донецке и Макеевке обещанные «министром связи ДНР» Виктором Яценко SIM-карты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» в количестве 80 тыс. сегодня, 24 января, так и не поступили в продажу. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Vasya: «Писали что "Феникс" будет сегодня. Так вот, его нет в продаже нигде!»;

Evgeniya: «В 11 часов 300 человек в очереди по записи было, но сегодня пакетов не будет»;

Анна: «Если верить информации из местных групп, то пакетов по городу нет вообще, все ждут»;

Яна: «Пакетов нет!»;

Оксана: «92-е отделение почты. Я звонила в понедельник, почтальон сказала – привозят маленькими партиями, не факт что хватит, очередь занимают в 5 утра, посоветовала ехать на Главпочтамт»;

Алена: «Два дня захожу на 230-ю на почту. Пакетов нет и когда будут они не в курсе».

При этом в отдельных отделениях «Почты Донбасса», через которые осуществляется продажа стартовых пакетов «Феникса», сообщили, что возможно карточки появятся завтра:

Вадим: «На Главпочтампе в начале 11-го не было "Феникса". Сказали будет завтра»;

Иван: «Его сегодня должны были только в Донецк привезти, в течение дня из будут развозить по офисам и завтра уже можно будет купить»;

Наташа: «Сегодня спрашивала на почте 230 - ю, сказали завтра может будут»;

Alesha: «Верните МТС!».

Как ранее сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, «ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – не известно. 22 января он заявил, что в продаже SIM-карт «Феникса» нет, и что новую партию в 80 тыс. шт. начнут продавать в среду, 24 января.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).