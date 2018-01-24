Не возродился: Обещанных 80 тыс. SIM-карт «Феникса» в продаже в Донецке не найти. Новости

- Vasya: «Писали что "Феникс" будет сегодня. Так вот, его нет в продаже нигде!»;
- Evgeniya: «В 11 часов 300 человек в очереди по записи было, но сегодня пакетов не будет»;
- Анна: «Если верить информации из местных групп, то пакетов по городу нет вообще, все ждут»;
- Яна: «Пакетов нет!»;
- Оксана: «92-е отделение почты. Я звонила в понедельник, почтальон сказала – привозят маленькими партиями, не факт что хватит, очередь занимают в 5 утра, посоветовала ехать на Главпочтамт»;
- Алена: «Два дня захожу на 230-ю на почту. Пакетов нет и когда будут они не в курсе».
При этом в отдельных отделениях «Почты Донбасса», через которые осуществляется продажа стартовых пакетов «Феникса», сообщили, что возможно карточки появятся завтра:
- Вадим: «На Главпочтампе в начале 11-го не было "Феникса". Сказали будет завтра»;
- Иван: «Его сегодня должны были только в Донецк привезти, в течение дня из будут развозить по офисам и завтра уже можно будет купить»;
- Наташа: «Сегодня спрашивала на почте 230 - ю, сказали завтра может будут»;
- Alesha: «Верните МТС!».
Как ранее сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, «ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – не известно. 22 января он заявил, что в продаже SIM-карт «Феникса» нет, и что новую партию в 80 тыс. шт. начнут продавать в среду, 24 января.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.
19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.
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