Не возродился: Обещанных 80 тыс. SIM-карт «Феникса» в продаже в Донецке не найти. Новости

Не возродился: Обещанных 80 тыс. SIM-карт «Феникса» в продаже в Донецке не найти

ДН

24.01.18 19:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников
В неподконтрольных Донецке и Макеевке обещанные «министром связи ДНР» Виктором Яценко SIM-карты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» в количестве 80 тыс. сегодня, 24 января, так и не поступили в продажу. Об этом пишут пользователи соцсетей.
  • Vasya: «Писали что "Феникс" будет сегодня. Так вот, его нет в продаже нигде!»;
  • Evgeniya: «В 11 часов 300 человек в очереди по записи было, но сегодня пакетов не будет»;
  • Анна: «Если верить информации из местных групп, то пакетов по городу нет вообще, все ждут»;
  • Яна: «Пакетов нет!»;
  • Оксана: «92-е отделение почты. Я звонила в понедельник, почтальон сказала – привозят маленькими партиями, не факт что хватит, очередь занимают в 5 утра, посоветовала ехать на Главпочтамт»;
  • Алена: «Два дня захожу на 230-ю на почту. Пакетов нет и когда будут они не в курсе».

При этом в отдельных отделениях «Почты Донбасса», через которые осуществляется продажа стартовых пакетов «Феникса», сообщили, что возможно карточки появятся завтра:

  • Вадим: «На Главпочтампе в начале 11-го не было "Феникса". Сказали будет завтра»;
  • Иван: «Его сегодня должны были только в Донецк привезти, в течение дня из будут развозить по офисам и завтра уже можно будет купить»;
  • Наташа: «Сегодня спрашивала на почте 230 - ю, сказали завтра может будут»;
  • Alesha: «Верните МТС!».

Как ранее сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, «ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – не известно. 22 января он заявил, что в продаже SIM-карт «Феникса» нет, и что новую партию в 80 тыс. шт. начнут продавать в среду, 24 января.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). 

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня. 

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.

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