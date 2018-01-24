Переселенцам из Донбасса стало легче найти работу, – опрос (Инфографика). Новости

Для переселенцев из Донбасса ситуация с трудоустройством за последние полтора года улучшилась. Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не имеющих работы, за этот период уменьшилось. Об этом свидетельствуют данные Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) за декабрь 2017 года.

Так, данные опроса, проведенного среди переселенцев, свидетельствуют о том, что за последние 1,5 года количество трудоустроенных ВПЛ возросло с 35% до 50%, и разница между уровнем занятости до и после переезда снизилась с 26% до 14%.

Отмечается, что уровень занятости переселенцев зависит от географической зоны и типа населенного пункта, где они живут. Наибольшее число трудоустроенных ВПЛ проживают в крупных городах, тогда как в небольших городах и селах уровень занятости ниже. Однако, несмотря на это, число занятых в сельской местности увеличилось с 55% до 63%. Также, в западных областях уровень занятости ниже, чем в восточных, а самый высокий – в Киеве.

Кроме того, становится больше людей, имеющих долгосрочную работу, а именно, работающих дольше одного года: их число за полтора года возросло с 33% до 71%. А также, увеличилось число тех, чья нынешняя работа соответствует их квалификации – с 59% до 78%. Большая часть таких переселенцев (91%) проживают в Киеве, Донецкой и Луганской областях.

Результаты опроса подтверждают, что с сентября 2016 года наблюдается уменьшение переселенцев, не имеющих работы. 60% опрошенных людей сказали, что трудоустройство для них является наиболее эффективным средством поддержки. Как правило, работу ищут через интернет (65%), друзей и родственников (50%), и через Государственный центр занятости (49%).

Кроме того, доля пенсионеров, лиц с инвалидностью и лиц в отпуске по уходу за ребенком в декабре составила 30% от общего числа ВПЛ.

В телефонном опросе, проведенном в декабре 2017 года, участвовали 4014 семей ВПЛ из всех областей Украины.

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