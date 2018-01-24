Видеокамеры на КПВВ снизили количество взяток на треть, – Тука. Новости

С момента начала использования нагрудных камер сотрудниками Госпогранслужбы на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, количество отказов от взяток выросло на 30%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Он напомнил, что министерством с помощью УВКБ ООН были приобретены и установлены нагрудные камеры видеонаблюдения на тех сотрудниках пограничной службы, которые несут службу на КПВВ в Донецкой и Луганской областях. «Хочется надеяться, что именно это повлекло за собой рост на 30% количества отказов, фактически, от взяток, работниками госпогранслужбы», – подчеркнул Тука.

В министерстве отмечают, что если этот проект в ООН посчитают успешным, и увидят за определенное количество времени результаты работы, то в дальнейшем будут помогать украинским чиновникам с приобретением камер и другого оборудования.

Как сообщалось ранее, 14 декабря с КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.) начался пилотный проект видеонаблюдения. Его цель – улучшение процесса пропуска через линию соприкосновения и уменьшение вероятности возникновения конфликтных ситуаций. В частности, сотрудники Госпогранслужбы получили 50 нагрудных видеокамер, и уже в первый день их работы было успешно решены 4 конфликтные ситуации с помощью сохраненных видеороликов.

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