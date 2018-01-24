В «ДНР» идут учения, шахтерам пришли повестки (Фотофакт). Новости

В «ДНР» проводятся масштабные учения, шахтерам пришли повестки с приглашением пройти медосмотр, после чего их ждут в военкомате с вещами. Об этом сегодня, 24 января, пишут пользователи соцсетей.

«Работники шахт ГП "Макеевуголь" вчера получили срочные повестки явиться сегодня на медосмотр и завтра с вещами в военкомат. Информация проверена», – пишут макеевчане.

По информации источника с шахты «Калиновская-Восточная», вчера по выезду из шахты почти всей смене были под роспись вручены повестки. Согласно их содержанию: нужно в срочном порядке, сегодня, 24 января, явиться на медосмотр, а завтра, 25 января, с вещами, документами и сухпайком – в военкомат.

В повестке указана обязательная явка, в случае не явки – на обратной стороне целым абзацем перечислены виды наказаний, которые источник не перечислил. Повестка имела корешок, который после подписи отправился обратно в военкомат. Уточнений – почему, куда, зачем и на какой срок забирают – изначально не сообщалось.

Также в повестке указан перечень документов и вещей, которые необходимо взять с собой: паспорт, права (если есть), медицинскую карту, туалетные принадлежности, несколько комплектов вещей, нижнее белье, нитки с иголками, сухой паек на первое время.

Сегодня, как сообщает источник, после прохождения медицинской комиссии (которую прошли, естественно, все) людям дали время до вечера отвезти извещения на работу, а завтра утром явиться в срочном порядке собранными в военкомат. «Если наш источник все правильно понял, то организовываются масштабные полевые учения минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью 500 руб. в сутки», – уточняется в сообщении.

Фото: соцсети

Также начали поступать аналогичные сообщения от работников других шахт ГП «Макеевуголь». «Как мы понимаем, с каждой шахты было вызвано определенное количество людей для масштабных учений», – сообщает источник.

Пользователи активно обсуждают эту информацию и делятся своей ситуацией в связи с учениеями.

Оксана: «Не может такого быть. Принудительной мобилизации у нас нет, если только какие-то учения? Почему шахтеров? А кто работать будет?»;

Юрий: «Если за простой работ – плата, то это хороший опыт, аки ГТО, страховка на случай БД, а как Вы хотели?»;

Сергей: «Нечего там огинаться по этим сборам, нужно работать и с семьей время проводить»;

Лена: «А на учения собирают добровольно-принудительно, без прохождения медкомиссии, точно не помню, возле военкомата или возле предприятий, собрали и отвезли на полигон, показуху устроили – и по домам»;

Сергей: «Я, например, против войны, и в жизни ни за какие деньги не пойду на это, это не 41-год»;

Настька: «Брата забрали, на сколько не известно ...».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» мужчин возрастом до 50 лет призывают на двухнедельные военные учения для переподготовки.

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