Для переселенцев главной проблемой остается оплата аренды, – отчет (Инфографика). Новости

Наиболее проблемными вопросами для переселенцев из Донбасса остаются оплата аренды жилья и коммунальных услуг. В то же время, больше половины переселенцев проживают в арендованных квартирах. Об этом свидетельствуют данные Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) за декабрь 2017 года.

Так, в ходе опроса, переселенцы назвали наиболее проблемными вопросами для них оплату аренды жилья (23%), оплату коммунальных услуг (16%) и условия проживания (13%). Большинство ВПЛ живут в арендованном жилье. В частности, 47% проживают в арендованных квартирах, 8% – в домах, и 3% – в комнатах. При этом, значительная часть продолжает жить с родственниками или принимающими семьями (24%). Собственное жилье имеют только 11%. Также, 3% продолжают жить в общежитиях и 1% – в центрах коллективного проживания.

Более 90% переселенцев рассказали, что их удовлетворяют условия проживания. В то же время, площадью жилья довольны 84% ВПЛ. Остальные опрошенные выражали недовольство условиями жизни. Причем, уровень неудовлетворенности значительно выше в селах, чем в больших и малых городах. В селах чаще сообщают о недовольстве отоплением (31%), теплоизоляцией (28%) и водоснабжением (27%). В Киеве чаще всего недовольны площадью жилья и отоплением.

В телефонном опросе, проведенном в декабре 2017 года, участвовали 4014 семей ВПЛ из всех областей Украины.

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