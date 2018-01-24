Во время теракта в Кабуле погибла девушка из Луганска. Новости

Среди семерых погибших во время террористического акта в Афганистане была девушка из Луганска (временно неподконтрольная терриория Украины). Об этом сегодня, 24 января, сообщал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования семье погибшей луганчанки. «Выражаю соболезнования родным и близким погибшей в результате теракта в Кабуле Ирины Медичевой. Девушка была родом из Луганска, там получила образование. Последние годы Ирина проживала в Киеве, работала в украинской авиакомпании. Сегодня тела семерых наших сограждан, погибших в результате террористического акта 20 января в Афганистане, доставили в Украину. Вечная память невинным жертвам терроризма», – написал Гарбуз.