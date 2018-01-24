Почти треть переселенцев из Донбасса не планируют возвращаться, – опрос (Инфографика). Новости

Почти треть переселенцев из Донбасса не планируют возвращаться домой даже после завершения военного конфликта. Также, большинство ВПЛ после переезда на подконтрольную территорию Украины ни разу не меняли место проживания. Об этом сообщается в Отчете национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) за декабрь 2017 года.

Как показывают результаты опроса переселенцев, в целом, после переезда с неподконтрольной территории люди продолжают оставаться на том же месте жительства. Так, в декабре 2017 года 67% опрошенных сообщили, что они живут на нынешнем месте жительства более 31 месяца.

Для тех переселенцев, которые меняли место жительства более одного раза, главными причинами переезда были проблемы с жильем (39%), отсутствие возможностей трудоустройства (34%) и высокая арендная плата (27%).

Почти треть переселенцев (28%) не собираются возвращаться даже после завершения военного конфликта. В то время, как 25% ВПЛ планируют вернуться домой. «Затруднились ответить» также 25% опрашиваемых, что может свидетельствовать о неопределенности ситуации для переселенцев.

Кроме того, по данным опроса, 57% ВПЛ посещали свое место жительства в зоне конфликта после переезда. Главными причинами поездок на неподконтрольную территорию были: посещение (содержание) жилья (75%), посещение друзей и семьи (58%), а также перевозки имущества (22%). Переселенцы, которые ни разу за время конфликта не возвращались домой (36%) главной причиной назвали ощущение, что это «опасно для жизни».

Основными проблемами при поездках на НКТ люди назвали очереди в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, а также нехватка транспортного сообщения.

В телефонном опросе, проведенном в декабре 2017 года, участвовали 4014 семей ВПЛ из всех областей Украины.

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