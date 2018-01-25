Подать украинский сигнал в «ДНР» и «ЛНР» невозможно, – Тука. Новости

Перебить аналоговый телесигнал, который подается на неподконтрольную часть Донбасса, и который поступает с нее на подконтрольную Украине территорию, невозможно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Он напомнил, что в 2017 году было запущено две телевышки с целью подачи сигнала на неподконтрольную часть Донбасса. «Обусловлено идет критика со стороны наших граждан, которые живут и на подконтрольной территории и тем более на неподконтрольной территории относительно того, что они не имеют возможности смотреть украинское телевидение. Это в большой степени (хотя не всегда и не везде) зависит от географии региона. Хотя эти упреки, к сожалению, соответствуют действительности. Но когда в период СССР строилась сеть теле- и радиостанций, к сожалению, наиболее выгодные высоты сейчас находятся на оккупированных территориях, в частности, в Луганске и Донецке. И перебить сигнал, к сожалению, мы пока не можем. Даже с точки зрения физики это невозможно», – сказал Тука.

Замминистра констатировал, что украинская сторона «пока может только заглушить сигнал противоположной стороны наложением своего сигнала». «Однако в чистом виде подавать сигнал невозможно», – подчеркнул Тука.

Но кроме аналогового сигнала многие жителей Донбасса используют спутниковые антенны. И в этой связи, по мнению Туки, никакие глушилки не помогут, нужно предоставить людям конкурентный контент со стороны нашего телевидения. «Только качеством программ, информации мы можем победить наших оппонентов. И только тогда можно переориентировать население смотреть больше украинское телевидение, а не российское», – сказал Тука.

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