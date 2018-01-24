Дискриминацию в связи со статусом ВПЛ ощущают 14% переселенцев (Инфографика). Общество

Большинство переселенцев из Донбасса считают приостановку социальных выплат, а также проверки для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), дискриминационными. Об этом свидетельствуют данные Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) за декабрь 2017 года.

По результатам опроса, число переселенцев, которые сообщают о том, что чувствуют дискриминацию в связи со своим статусом, составляет 14%. Из них, 31% связывают дискриминацию с приостановкой социальных выплат. Отсутствие выплат могло приводить к хлопотам с жильем, например, оплатой аренды и коммунальных услуг.

Ощущение дискриминации может быть также связано со строгими требованиями процедуры проверки ВПЛ, которые проходят каждые 6 месяцев. По словам переселенцев, ощущение дискриминации было связано с жильем (в 50% случаев), взаимодействием с местным населением (39%) и занятостью (19%)

Лишь 3% опрашиваемых рассказали об известных им случаях напряженности между переселенцами и принимающей громадой, и 1% отметили напряженность между ВПЛ и участниками боевых действий, которые возвратились из зоны конфликта.

Кроме того, по мнению переселенцев, наиболее эффективными каналами информирования общества о проблемах, с которыми сталкиваются ВПЛ, в том числе дискриминацией, являются средства массовой информации (54%), общение с местными органами власти (44%) и центральными органами власти (40%).

В телефонном опросе, проведенном в декабре 2017 года, участвовали 4014 семей ВПЛ из всех областей Украины.

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