Люди уже не боятся ввозить украинские газеты в «ЛНР», – Тука. Новости

80% населения неподконтрольных территорий формируют свою позицию, точку зрения, используя информацию, полученную от друзей и знакомых. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Исходя из того, что за 2017 год более 11 млн граждан пересекли линию соприкосновения, мы поняли, что не использовать такой источник информации было бы недальновидно. За этот период распространено 80 тыс. экземпляров газеты "Донбасс-информ", 280 тыс. газет "Укрпошты" и 50 тыс. штук газеты "Говорит Донбасс"», – отметил Тука.

Замминистра привел пример, что в бытность его руководства Луганской областью (Тука был председателем Луганской ОВГА 22.07.2015 – 29.04.2016), он с одной из всеукраинских газет реализовывал проект: на линии соприкосновения люди получали специальный выпуск, ориентированный именно на жителей неподконтрольной части Луганщины. «Люди сначала брали эти газеты, читали, но возвращаясь назад домой, оставляли эти экземпляры на линии соприкосновения с нашей стороны. Они боялись эти газеты провозить на оккупированную территорию», – пояснил чиновник.

Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась. «У меня есть фотографии из Луганска, как люди передаю эти газеты между собой, и их читают не по одному, а по несколько раз. Поэтому я считаю, что это очень удачный опыт и его нужно расширять», – сказал Тука.

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