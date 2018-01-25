18 спортсменов из «ЛНР» переехали учиться в Украину. Новости

В 2017 году увеличилось число детей с временно неподконтрольных Украине территорий, которые поступили в украинские вузы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Всего 1550 студентов из оккупированных территорий переехали на обучение в украинские университеты, из них более 300 – из Крыма», – подчеркнул Тука.

Он напомнил, что в 2017 году вместе с министерством образования и науки для детей из неподконтрольных территорий была внедрена программа по упрощенной процедуре сдачи как документов для поступления в вузы, так и для прохождения внешнего независимого тестирования. «18 молодых спортсменов из оккупированной части Луганщины зачислены в специальные учебные спортивные учреждения Луганской области», – дополнил Тука.

Он также сообщил, что за период вооруженного конфликта из неподконтрольной части Донбасса в Украину были перемещены 1307 число детей-сирот и детей, лишившихся родительской опеки. Также из России в Украину были возвращены 13 детей этой категории.

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