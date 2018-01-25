В «Л/ДНР» почти критическая ситуация с туберкулезом и ВИЧ. Новости

По итогам 2017 года ситуация на неподконтрольных территориях в сфере туберкулеза и ВИЧ-инфекции приближается к критическому уровню. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Я дважды в 2017 году встречался с представителем главы ООН по вопросам борьбы с туберкулезом и ВИЧ. По информации ООН, ситуация на неподконтрольных территориях в сфере туберкулеза и ВИЧ-инфекции приближается к критической черте. Пока рано говорить об эпидемии, но ситуация очень угрожающая», – сказал Тука.

Он сообщил, что в прошлом году Швейцарское агентство развития предоставило 720 тонн гуманитарного груза и лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза. «Поверьте, для оккупированных территорий это крайне важно», – подчеркнул Тука.

Замминистра добавил, что от ЮНИСЕФ 8 тыс. пациентов получили препараты для лечения ВИЧ-инфекции. «К сожалению, по нашей информации, этого объема не достаточно, т. к. место распространения данной инфекции находится на оккупированной территории», – сказал Тука.

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