В Кировоградской области две семьи переселенцев могут остаться без жилья. Новости

В поселке Александровка Кировоградской области 2 семьи переселенцев рискуют оказаться на улице. С 2014 года они живут в небольшом доме, куда вселились с разрешения местных чиновников, так как прежний хозяин недвижимости умер. Однако спустя год объявился его наследник, который в суде требует выдворить переселенцев. Об этом говорится в сюжете ТК «Украина».

Ольга Силенко с двумя внуками въехала в этот дом по предложению поселкового головы. Здание было в заброшенном виде. Привести его в жилое состояние переселенцам из Донецка помог поселковый совет. «Тут завалюха была. Сделали хорошо, прекрасно: крышу перекрыли, забор поставили», – рассказывает переселенка.

Во второй части дома живут Сталина Беловолова с сыном, переселенцы из Горловки.

Теперь обоим семьям нужно искать другое жилье: объявился хозяин и выставил дом на продажу. Поселковый голова утверждает, что не знал о наследнике, когда заселял людей в дом. «Он оформил право собственности на этот дом согласно тем документам, котороые подавал государственному регистратору», – рассказывает Александровский поселковый голова Александр Беспечный.

Ольга готова была даже платить аренду. Но новый хозяин дома пошел в суд – доказывать свое право на недвижимость. «Детей куда? Они учатся, тем более, индивидуально учатся. Нам надо, чтобы и школа была, и больница – на случай, если будет приступ», – говорит Ольга Силенко.

Не знает, куда деваться, и Сталина Беловолова. Дело в суде не движется – за полгода было лишь одно заседание.

Журналисты попытались разыскать мужчину, который претендует на дом, где сейчас живут переселенцы, но на звонки он не отвечает и по адресу проживания его не застали.

Руководство района уверяет, что договорились с наследником не выселять людей до весны, и подыскивает им новое жилье.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»