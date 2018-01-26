Медицинская реформа и электронный реестр пациентов в Украине. Новости

В Украине в рамках медицинской реформы готовятся к переходу на электронный реестр пациентов, но этот переход невозможно провести за полгода и полностью во всех лечебных учреждениях. Об этом рассказала председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт в «реанимационном пакете реформ» по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко.
«Ключевая идея закона, который называют медицинской реформой, внедрение договоров между государством и больницами. Раньше деньги, сколько было в бюджете раздавались по больницам, и очень часто это было 30% и не покрывало все потребности больницы. Ключевая идея – деньги давать той больнице, где непосредственно работают, лечат, делают диагностику, оперируют. Передача денег через договор, где пациенты – там и деньги», – говорит она.
Она признала, что в системе здравоохранения Украины сейчас есть проблемы с кадрами, планированием и организацией в медицинской сфере. «В некоторых городах есть чрезмерная концентрация оборудования, а в других не может быть никакого. Это не цель данной команды в министерстве. Команду в министерстве вместе с Министерством финансов интересует вопрос денег – как они их будут раздавать», – отмечает Черненко.
По ее словам, полное внедрение электронной системы и перевод информации о пациентов в цифровой вид в медицине, проведение которого анонсировано до 1 июля 2018 года, нереально. Ни в Америке, ни в Евросоюзе – это не массовое явление. «Все прекрасно понимают, как опасно держать такую информацию только в электронном виде. В Украине 47% учреждений охраны здоровья, меньше половины, имеют хотя бы один компьютер. Есть огромное количество тех, которые не имеют ни одного компьютера. И говорить, что вдруг 1 июля появится везде электронный реестр, документация и т. д. – на сегодня это перспектива только областных центров и больших городов», – рассказала она.
По видеоматериалам «АКМЦ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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