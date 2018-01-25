В «республики» прибыл «гумконвой» из России: Грузовики заполнены наполовину. Новости

Сегодня, 25 января, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление 73-го «гуманитарного конвоя». Об этом в эфире телеканала «112» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Сегодня с 7:15 до 7:50 Россия, нарушая все международные нормы, самостоятельно направила так называемый "гумконвой". Всего на территорию Украины проследовало 40 грузовиков. Представители нашей межведомственной группы осуществили только визуальный контроль. Традиционно автомобили заполнены примерно наполовину», – сказал Слободян.

В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 73-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка. 15 автомобилей российских спасателей доставили в республику более 144,8 тонн гуманитарного груза, в том числе – 42,55 тонн (5682 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 102,31 тонны (12 742 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до 3-х лет».

На интернет-ресурсах «ДНР» на момент подготовки материала информация о «гуманитарном конвое» не была обнародована.

Напомним, 72-й «гуманитарный конвой» из России прибыл в «ДНР» и «ЛНР» 21 декабря.

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