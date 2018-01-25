Украина обязана заботиться о населении неподконтрольных территорий, а не РФ, – правозащитники. Новости

Социальная обеспеченность граждан на неподконтрольных территориях Донбасса остается в поле ответственности Украинского государства, что бы не приняли народные депутаты в законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказала представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк.

«Это норма международного права, в любом случае. Это те принципы, которые Украина приняла на себя, обязательства, и должна их исполнять, независимо от того, что она говорит и утверждает. Никто не исключает, что количество исков против Украины в Европейском суде по правам человека увеличится после принятия этого закона», – говорит она.

По ее словам, с принятием закона №7163 Украина просто сняла с себя ответственность, не учитывая, что это все-таки ее граждане, что она должна делать все возможное со своей стороны, чтобы защитить своих граждан. «Да, мы временно не контролируем эти территории, но почему мы не можем создать определенную инфраструктуру, механизмы, например, по линии разграничения, которые будут доступны этим гражданам. Поэтому вопрос ответственности Российской Федерации нельзя рассматривать только в таком ключе», – считает правозащитница.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. При этом в законе не приняли поправку, которой предлагалось признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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