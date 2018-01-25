Шахта и завод: На Луганщине запускают пилотный проект по трудоустройству переселенцев. Новости

В Попасной (Луганская обл.) запускают третий пилотный проект по трудоустройству и обеспечению жильем переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.
«Заработал Попаснянский вагоно-ремонтный завод, и сейчас идет набор специалистов для работы этого предприятия. Более 200 работников нужны сейчас этому заводу. Вместе с этим рядом расположенная шахта запустила две новые лавы, и начинает набор шахтеров. Это очень позитивные новости», – говорит он.
По его словам, на встрече с руководителями Попаснянской военно-гражданской администрации в Луганской области, договорились совместно с МинВОТ запустить третий пилотный проект по трудоустройству и обеспечению жильем переселенцев.
«Сделаем все возможное для того, чтобы отремонтировать те жилые помещения, которые находятся в коммунальной собственности на условиях софинансирования, как это было сделано в Мариуполе и Покровске, и передать их для проживания тем людям, которые приедут работать на новые рабочие места. У меня лично есть надежды, что эти рабочие места займут в том числе люди, которые приедут с оккупированной территории вместе с семьями», – сказал Тука.
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